Viale Gramsci: inaugurato il presidio della Polizia Municipale nei locali della Snai

E' stato inaugurato questa mattina, 19 febbraio, il presidio della Polizia Municipale nei locali della Snai, in Viale Gramsci a Pisa. "Un presidio statico ed operativo pensato per essere più vicini ai cittadini - ha spiegato il comandante dei vigili, Michele Stefanelli - e che sarà messo a disposizione anche delle altre forze di polizia. Per il momento sarà aperto dalle 8 fino alle 22, mentre nel periodo estivo l'apertura sarà estesa fino alle 1 di notte. Il numero di agenti impiegati è variabile e dipenderà di volta in volta dalla necessità che registreremo in quest'area".

A tagliare il nastro è stato il sindaco di Pisa, Michele Conti. "Aver aperto un presidio della Municipale vicino alla stazione - ha affermato Conti - è sicuramente un'iniziativa importante con la quale crediamo di poter risolvere i problemi di microcriminalità legati a questa zona. La nuova sede si inserisce in un più ampio programma di sicurezza urbana dell'intera area che abbiamo già avviato da mesi e che ha visto già interventi significativi come quelli fatti sugli arredi urbani. Dobbiamo continuare su questa linea: i prossimi passi saranno l'installazione di telecamere di ultima generazione e di una nuova illuminazione. Oltre a questo rimpingueremo l'organico della Municipale con nuove assunzioni".

Il sindaco sottolinea però anche la necessità di un cambio di passo dal punto di vista normativo. "La legge va cambiata. Ci vuole la certezza della pena. E' quello che ho detto ieri al ministro della giustizia Bonafede, al quale ho consegnato un fascicolo contenente la rassegna stampa degli ultimi due mesi: decine di articoli in cui si racconta la triste realtà di delinquenti che sono stati arrestati in città per aver commesso reati di ogni tipo e subito scarcerati".

Gallery