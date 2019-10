Inaugurazione dell'anno accademico 2019-2020 alla Scuola Normale

Venerdì 18 ottobre la Scuola Normale inaugura l’inizio del proprio anno accademico. Per il professor Luigi Ambrosio sarà la prima prolusione, dopo l’incarico di direttore ricevuto a giugno. Ambrosio si rivolgerà – al termine dei saluti istituzionali a partire dalle ore 15, nella Sala Azzurra del Palazzo della Carovana a Pisa - all’intera comunità accademica con il discorso di avvio delle attività didattiche e di ricerca.

Alla cerimonia sono stati invitati a portare un contributo tre eminenti personalità delle tre strutture accademiche in cui si articola l’offerta di studio della Scuola Normale: per la Classe di Scienze, la biologa dell’Università di Milano e senatrice a vita Elena Cattaneo (che parlerà de “L’avventura della conoscenza”); per la Classe di Lettere e Filosofia, il filologo e italianista Roberto Antonelli, accademico dei Lincei e professore emerito alla Sapienza di Roma (titolo dell’intervento “Krisis, saperi umanistici e Filologia”); per Scienze politiche e sociali, il sociologo Marino Regini, emerito dell’Università di Milano (“Il contributo dell’università italiana alla crescita economica e all’inclusione sociale”).

Ecco alcuni numeri della Scuola Normale in questo inizio di attività 2019-2020: 333 allievi del corso ordinario, 284 del corso di Perfezionamento, 48 professori e 38 ricercatori. Nell’ultimo anno sono stati 12 i finanziamenti ministeriali a Progetti di Rilevante Interesse Nazionale presentati da studiosi della Scuola Normale, che si trovano a guidare importanti gruppi di ricerca interuniversitari. Secondo il parametro Per Capita Performance dello Shanghai rating, che assegna agli atenei un punteggio in base alle dimensioni, la Scuola universitaria di Piazza dei Cavalieri, fondata da Napoleone a Pisa il 18 ottobre 1810 (209°anniversario quest’anno) è tra le prime 10 a livello mondiale, prima in Italia.

La cerimonia inaugurale si conclude alle ore 21, al Teatro Verdi di Pisa, con il primo appuntamento della 53ª stagione concertistica della Scuola Normale: l’ensemble I solisti della Scala eseguirà un programma che prevede musiche di Wolfgang Amadeus Mozart e Marcello Panni.