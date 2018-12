La Scuola Sant'Anna inaugura l'anno con Mario Draghi

Inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 sabato 15 dicembre per la Scuola Superiore Sant’Anna con una cerimonia (inizio alle ore 10.00) in aula magna, durante la quale il presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, riceve il PhD Honoris Causa in Economics.

Il programma si apre con la prolusione del rettore Pierdomenico Perata, i saluti del rappresentante degli Allievi ordinari e PhD, Tommaso Sacconi, e del direttore generale, Luca Bardi. Seguiranno il conferimento del PhD honoris causa al Presidente della Banca Centrale Europea, Mario Draghi, e la sua Laudatio da parte dell’economista Markus Brunnermeier, Università di Princeton.

E’ prevista la diretta web della cerimonia sul canale YouTube della Scuola Superiore Sant’Anna.

Modifiche al traffico

Un'ordinanza della polizia municipale stabilisce che sabato 15 dicembre, dalle ore 07.00 alle 14.00, saranno adottate modifiche alla sosta nell’area interessata alla cerimonia.

In particolare è previsto il divieto di sosta con rimozione coatta in via Santa Caterina, piazza Santa Caterina (eccetto veicoli autorizzati), via Carducci (su ambo i lati), piazza Martiri della Libertà (lato Sud-Ovest da via S. Lorenzo all’ingresso del S. Anna, comprese le rastrelliere per biciclette, via San Lorenzo (da via S. Cecilia a via Carducci, su ambo i lati).