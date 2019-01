Cascina, piazza Gramsci: inaugurati i nuovi giochi e la nuova area fitness

Inaugurati stamani, 19 gennaio, in piazza Gramsci a Cascina i nuovi giochi per bambini e la nuova area fitness all'aperto per ragazzi e adulti. Nei giardini lungo viale Comaschi, il sindaco Susanna Ceccardi ha tagliato il nastro tricolore aprendo ufficialmente a tutti le nuove attrezzature e i nuovi giochi.

"I due parchi sono una delle attività sociali che abbiamo promosso con le nostre farmacie comunali - dice Ceccardi - reinvestendo sul territorio 25mila euro provenienti dagli utili di Sogerfam. Non è il primo parco pubblico attrezzato da Sogefarm ma questo è sicuramente il più grande. E' un parco che ha tutti i giochi didattici ad altezza carrozzina e quindi utilizzabili anche da ragazzi disabili. E’ molto frequentato da bambini e genitori e aveva assolutamente bisogno di manutenzione. Adesso ha giochi nuovi e anche un tappeto antiurto in plastica riciclata".

"Siamo molto contenti di questo intervento - aggiunge Marco Ruocco, amministratore unico di Sogefarm, la società che gestisce le quattro farmacie del Comune - realizzato utilizzando parte dell'utile conseguito da Sogefarm nel 2017, perché si dà la possibilità a bambini e adulti di usare a pieno le strutture dell'area verde". Cristina Salvadori, coordinatrice delle quattro farmacie: "Le farmacie comunali si sono sempre distinte nell'ottica della promozione della salute e il gioco e le attività all'aperto rientrano a pieno titolo nella salvaguardia della salute".

Soddisfatto anche l'assessore alle Società partecipate, Dario Rollo. "Quello di oggi è il risultato del nostro impegno quotidiano di amministratori tutte le nostre partecipate, chi più chi meno, godono di buona salute. Attraverso di loro, il nostro obiettivo è fornire servizi ai cittadini sempre migliori e farle gestirle in maniera oculata, in modo che producano utili, e che una parte di essi possano essere investiti sul territorio".

"Ringrazio Sogefarm per questo risultato concreto - ha aggiunto Leonardo Cosentini , assessore all’Infanzia - i bambini e i loro genitori adesso hanno a disposizione uno spazio riqualificato, che aveva bisogno di un intervento di questo tipo, con giochi di nuova generazione".

