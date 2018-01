La nuova biblioteca alle Officine Garibaldi si chiama 'Blog': presto l'inaugurazione

Sabato 20 gennaio aprirà la nuova biblioteca a Pisa alle Officine Garibaldi, nata dalla grande esperienza della Biblioteca provinciale. Si tratterà di un nuovo progetto di spazio culturale, denominato 'Blog', gratuito per tutta la cittadinanza e rivolto in modo particolare ai giovani. Nelle intenzioni sarà luogo di promozione culturale ed aggregazione sociale, in grado di avvicinare alla lettura e di fornire approfondimenti su varie tematiche grazie agli eventi e alle realtà delle Officine.

"Abbiamo raggiunto un risultato davvero notevole - ha affermato il presidente della provincia e sindaco Marco Filippeschi - con l'apertura di un nuovo polo bibliotecario in città, che si affianca ed armonizza con l'offerta della Biblioteca Comunale SMS, che partecipa al circuito Bibliolandia, e che valorizza il grande patrimonio librario e l'emeroteca della ex Biblioteca Provinciale". La biblioteca 'Blog' valorizzerà in particolare le monografie attinenti la multiculturalità, acquisendo tra l'altro anche il patrimonio documentale dell'Istituzione Centro Nord-Sud, il settore sociale e la psicologia, l'arte, Pisa e il suo territorio, i viaggi, lo sport.

Per quanto riguarda l'Emeroteca, la biblioteca delle Officine accoglierà i più di 5mila microfilm di quotidiani, patrimonio più unico che raro, della ex Provinciale e tutti i quotidiani rilegati fino all'anno 2000, la più grande collezione in Toscana. "La biblioteca delle Officine - ha spiegato Roberto Cerri, Responsabile e Coordinatore della Rete Bibliolandia della provincia di Pisa - aderisce alla rete Bibliolandia, per la gestione del patrimonio bibliografico e del prestito e usufruirà del software Clavis, adottato da tutte le biblioteche della Provincia aderenti a Bibliolandia, Rete documentaria della Provincia di Pisa che dispone di 500mila volumi che saranno tutti prestabili anche presso la Blog". "Il nostro progetto di Biblioteca - ha dichiarato il Presidente Paim Giancarlo Freggia - vuole essere coerente con la natura 'Multiculturale e Intergenerazionale' delle Officine, sarà un vero laboratorio di idee, di incontro e di formazione".

I nuovi locali della Biblioteca 'Blog' sono formati da un grande spazio suddiviso in 5 ambienti tematici posto al piano terreno delle Officine Garibaldi di via Gioberti. Sono garantine circa 100 postazioni di lettura/studio e, al piano interrato, c'è l'archivio dei volumi disponibili in sede. Buona parte delle risorse documentali non ospitate dall'archivio, per ragioni di spazio, potranno essere comunque consultate e richieste in prestito grazie al circuito Bibliolandia.

Orari di apertura

Gli orari di apertura della biblioteca saranno fino al 27 gennaio a orario ridotto per permettere di concludere il trasferimento del materiale: da lunedì al sabato dalle 9 alle 12.30; da lunedì 29 gennaio, invece, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 18.30, il sabato dalle 9 alle 12.30.

Dotazioni

- 6 postazioni pc con accesso ad internet gratuito

- 1 postazione pc con accesso ad internet gratuito collocata su un ampio tavolo accessibile regolabile in altezza

- 2 postazioni studio collocate su un ampio tavolo accessibile regolabile in altezza

- 4 quotidiani cartacei a disposizione ogni giorno per la lettura

- Circa 25mila libri disponibili

- 500mila volumi prestabili dalla rete Bibliolandia, disponibili in loco entro 72 ore

- Più di 5mila microfilm

- Più di 1 secolo di notizie dai quotidiani

- 1 totem touch screen per accedere al catalogo

- 1 postazione automatizzata di autoprestito

- 1 postazione per la consultazione di quotidiani e riviste su microfilm

- 1 sezione di documenti in formato speciale che garantiscono una migliore leggibilità (libri a grandi caratteri e audiolibri)

Informazioni utili

- L'accesso alla Blog avviene con tessera sanitaria che svolgerà la funzione di tessera della biblioteca

- I minori di 16 anni possono iscriversi presentando il modulo di iscrizione firmato da un genitore o da chi ne fa le veci

- Alcuni libri disponibili in formato e-book il cui prestito è regolamentato nella carta dei servizi

- I servizi di riproduzione di libri e periodici secondo la normativa sono a pagamento

- L'accesso al wi-fi è un servizio opzionale, legato alla tessera Officine Garibaldi a cui si può aderire al costo di 10 euro (resta valida fino al 31/12/2018). Se l’utente fosse già in possesso di tessera UISP o CSI in corso di validità, essendo l'Associazione Officine Garibaldi ad essi affiliata, può richiedere gratuitamente alla reception, mostrando la tessera, il codice per l’accesso al wi-fi

- 30 giorni prorogabili a 60 per il prestito di libri a stampa

- 7 giorni prorogabili a 14 per il prestito di audiovisivi e risorse elettroniche

- 10 documenti (fino a 6 libri e fino a 4 oggetti multimediali) prestati contemporaneamente all'utente

Allegati