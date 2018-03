Inaugurazione per il bistrot Chef&Go con lo chef Vissani

Venerdì 9 marzo una grande festa ha animato la zona industriale de La Fontina: circa 500 persone hanno affollato per l'inaugurazione il nuovo bistrot Chef&Go.

Il sindaco di San Giuliano Terme, Sergio Di Maio, ha tagliato il nastro affiancato dagli assessori pisani Andrea Serfogli e Sandra Capuzzi. Tanti i volti noti della città e delle istituzioni che sono intervenuti a festeggiare i giovani imprenditori che hanno aprire il locale. Ospite d'onore lo chef Gianfranco Vissani, che ha speso parole positive sul nuovo esercizio.

"Un locale pensato per sfruttare al massimo la pausa pranzo, in un ambiente curato, tecnologico, moderno, ma che già lascia intravedere le infinite possibilità per aperitivi glamour e feste private" dicono dal locale. Chef&Go sarà, per ora, aperto a pranzo dalle 12 alle 14.30 dal lunedì al venerdì, a partire da lunedì 12 marzo.

