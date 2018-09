Vicopisano, tutti sotto canestro: inaugurato il nuovo campo da basket

Tante persone, molto entusiasmo... e anche numerosi canestri di grandi e piccini, all’inaugurazione del campino polivalente di Cevoli, nel Comune di Vicopisano, lo scorso sabato 8 settembre.



Il sindaco Juri Taglioli ha ricordato, come già detto in Consiglio Comunale e in altre occasioni pubbliche, che entro fine anno o al massimo all’inizio del 2019, sarà posizionata anche la recinzione intorno al campo.



Oltre alla giunta e ad alcuni amministratori hanno preso parte all’iniziativa, animata da una partita dei ragazzi del Basket Vicopisano con il coinvolgimento di molti bambini e bambine presenti, il maresciallo Massimo Romano della Stazione dei Carabinieri di San Giovanni alla Vena e il parroco Don Paolo Manzin, che ha dato la sua benedizione.



Nessuno o quasi dei presenti ha resistito a provare a giocare!