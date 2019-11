Taglio del nastro per il distaccamento della Polizia Municipale Pisa Nord-Est

E' stato inaugurato oggi, 14 novembre, il nuovo presidio di quartiere della Polizia Municipale alle Piagge. Presso la sede di via Avanzi, che è stata ristrutturata e adeguata per ospitare la Municipale con un intervento di circa 70mila euro, svolgeranno servizio i cinque agenti del distaccamento di Pisa Nord-Est, a servizio dei quartieri di Piagge, San Michele, San Biagio, Cisanello, Pisanova, Pratale e Don Bosco, che saranno a disposizione per ricevere i cittadini ed accogliere segnalazioni e richieste. Gli agenti, per il primo periodo di avviamento del servizio, saranno contattabili al cellulare di pattuglia, al numero 348.3979149, a cui i cittadini potranno rivolgersi in ogni momento per fare segnalazioni e fissare appuntamenti presso il presidio. I distaccamenti della Polizia Municipale, che sono in tutto sei a Pisa, svolgono nel territorio di competenza tutte le attività tipiche del comando di Polizia, ovvero controllo del territorio, sicurezza urbana, vigilanza commerciale, edilizia e ambientale, polizia urbana, accertamenti anagrafici.

“Con l’inaugurazione di stamani - spiega l’assessore alla Sicurezza Giovanna Bonanno - diamo avvio all’apertura in via sperimentale del presidio di quartiere, pensato per avvicinare il più possibile l’attività della Polizia Municipale alle esigenze dei cittadini, creando nel quartiere un centro avanzato di ascolto, aperto alle segnalazioni dei residenti. Il centro sarà base operativa e punto di riferimento per gli agenti del distaccamento Nord-Est, che saranno a disposizione per accogliere le segnalazioni dei cittadini. Dopo una prima fase sperimentale, che servirà per verificare le esigenze del quartiere, valuteremo l’opportunità di tenere il presidio aperto in maniera fissa, organizzando il servizio in maniera che gli agenti possano svolgere principalmente il lavoro di controllo sul territorio in maniera dinamica e operativa e riservarsi orari limitati per il ricevimento al pubblico nel distaccamento”.

“L’attenzione verso i quartieri e le esigenze dei cittadini - dichiara il sindaco Michele Conti - ha animato fin dall’inizio la nostra azione amministrativa. Stiamo cercando di riportare decoro e sicurezza in tutti i quartieri cittadini, investendo nelle manutenzioni, come abbiamo fatto con le asfaltature e come continueremo a fare a breve con i marciapiedi, programmando interventi di riqualificazione dei quartieri basate sullo sviluppo delle aree verdi e delle alberature, ma anche creando sedi di ascolto dei cittadini all’interno del quartiere, a cui ci si possa rivolgere per richieste, problemi, presentazioni di istanze o denunce, ma anche per semplici segnalazioni. Sul piano della sicurezza, insieme al rafforzamento dei servizi di controllo nelle aree più critiche del centro storico, vogliamo sviluppare la funzione del vigile di quartiere, a disposizione dei cittadini per rafforzare la vicinanza e la collaborazione con le forze di polizia locali e sviluppare la partecipazione attiva della cittadinanza al gestione della sicurezza, così come stabilito anche con l’istituzione del protocollo dello sguardo di vicinato nei vari quartieri cittadini”.

I distaccamenti della Polizia Municipale sono:

- Pisa Nord-Est, con sede in via Avanzi (cell. di pattuglia 348.3979149), che copre i quartieri di Piagge, San Michele, San Biagio, Cisanello, Pisanova, Pratale e Don Bosco;

- Pisa Nord-Ovest, a servizio dei quartieri di Porta a Lucca, Porta Nuova, Gagno, I Passi, Barbaricina e Cep (cell.pattuglia 348.3979164);

- Pisa Sud, che copre i quartieri di San Giusto, San Marco, Porta a Mare, Aeroporto e La Vettola (cell.pattuglia 348.3979173);

- Pisa Sud-Est, a servizio dei quartieri di Putignano, Sant’Ermete, Riglione, Oratoio, Ospedaletto, Le Rene e Coltano, con sede a Riglione in Piazza della Fornace (tel. 050.980671; cell.pattuglia 348.3979171);

- Litorale, riferito a Marina di Pisa, Tirrenia, Calambrone e San Piero a Grado, con sede in via Repubblica Pisana, 68 (tel.050.311189; cell.pattuglia 328.0126790);

- Nucleo centro storico, che ha sede nei locali del nuovo Comando della Sesta Porta (tel.050.910839; cell.pattuglia zona Duomo 340.2605892).