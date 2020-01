Commercio: nuova apertura in piazza delle Vettovaglie

Una nuova attività è stata inaugurata questa mattina, 16 gennaio, in piazza delle Vettovaglie. Si tratta della Griglieria delle Vettovaglie di Anna Chuchkova e Luigi Fortino che ha aperto nei locali ex Cesqui. Presenti al brindisi augurale l'assessore al Commercio Paolo Pesciatini e il direttore di Confcommercio Pisa Federico Pieragnoli, insieme ad altri membri dell'associazione di categoria. Aperto a pranzo e cena, il locale offre prodotti tipici toscani: grigliate di carne, bistecca, affettati, formaggi, vini, ma anche piatti del giorno tradizionali pisani e toscani. Spazio anche per gli aperitivi, dalle 18 alle 20.

"Siamo fiduciosi - afferma Anna la titolare dell'attività - ci auguriamo in una risposta positiva da parte della città e il coinvolgimento anche dei turisti". Soddisfatto anche il direttore di Confcommercio Pieragnoli: "Un bel segnale augurale per il nuovo anno. Mettiamo in campo tutta la nostra disponibilità e professionalità perché la strada intrapresa oggi valga per tante altre attività commerciali".

"Questa apertura - commenta invece l'assessore Pesciatini - rappresenta per noi un segno importante di rinascita per una piazza tra le più importanti per la sua storia e la sua tradizione, legata soprattutto al commercio e che senza alcun dubbio può diventare uno degli angoli della città maggiormente visitabili e frequentabili dai nostri ospiti".