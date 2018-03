Nuovo impianto laser ad alta potenza al Cnr: è l'unico in Italia e tra i pochi in Europa

E' stato inaugurato stamani 15 marzo, presso l'Istituto Nazionale di Ottica dell'Area di Pisa del Consiglio Nazionale delle Ricerche (Ino-Cnr), il nuovo laboratorio che combina un impianto laser di altissima potenza con sistemi per lo studio dell'interazione tra luce e materia, ad intensità estreme ed altissime densità di energia. Il laser, attraverso un complesso sistema di manipolazione spettrale e temporale, genera impulsi di luce di oltre 200mila miliardi di watt, superiore alla potenza istantanea elettrica dell'intero pianeta, e con durate estremamente brevi, inferiori a 30 biliardesimi di secondo.

"L'infrastruttura - spiega Leonida Gizzi, responsabile della sede Ino di Pisa - per la sua combinazione di caratteristiche laser e sistemi di misura avanzati, è l'unica in Italia presso la quale sia possibile ottenere fasci di particelle e radiazione per applicazioni biomediche prodotti con tecniche laser e in condizioni controllate". Le applicazioni del nuovo impianto partono dal laboratorio stesso dove operano ricercatori di altri enti ed istituti, esperti in ambito biomedico e radiobiologico, nella diagnostica per immagini e nella radioterapia, nella spettroscopia, nei laser di alta potenza e nella rivelazione di particelle ionizzanti.

"Con questo impianto - ha evidenziato Paolo De Natale, direttore dell’Ino-Cnr - il nostro istituto esprime appieno la sua vocazione nello sviluppo dei laser e continua a proporsi come una delle realtà leader in Italia nel campo dell'Ottica e della Fotonica e motore della ricerca e della formazione in questo settore". "Tutte queste competenze rafforzano il ruolo del Cnr quale centro di riferimento europeo per le tematiche legate alla 'Infrastruttura Europea ELI' - sottolinea Corrado Spinella, direttore del Dipartimento di Scienze Fisiche del Cnr - e aprono grandi prospettive di sviluppo industriale dimostrando l'importanza di concentrare grandi investimenti infrastrutturali dove esistono competenze scientifiche riconosciute a livello internazionale".

"La nostra Area della Ricerca - ha affermato Domenico Laforenza presidente del Cnr di Pisa - si arricchisce di una nuova ed unica infrastruttura di ricerca che trova qui l'humus di competenze multidisciplinari oltre alle significative risorse derivanti dallo sviluppo di progetti finanziati da istituzioni pubbliche come i ministeri della Ricerca, della Salute e della Difesa". "Fondamentali nello sviluppo dell'impianto - ha aggiunto Leonida Gizzi - sono le partnership con l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, in particolare con le sezioni di Pisa e Milano, LNF e LNS, con l'Istituto di Fisiologia Clinica del CNR e con l'Unità di Fisica Sanitaria dell'Aoup, oltre che con aziende ad alto contenuto tecnologico come la Vcs e la Amplitude Technologies".

L'inaugurazione si inserisce nella due giorni (15-16 marzo) del Simposio annuale dell'Ino-Cnr che vede la partecipazione tra gli altri di John Collier della Central Laser Facility (Gran Bretagna), Gérard Mourou della International Center for Zetta-Exawatt Science and Technology (Francia), Carlo Rizzuto (direttore generale ELI DC) e Sandro De Silvestri Direttore del CUSBO (Politecnico di Milano).

Gallery