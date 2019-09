I Passi: inaugurato il nuovo impianto sportivo comunale

Si è svolta sabato 21 settembre l'inaugurazione del nuovo impianto sportivo comunale 'Scienze Motorie Applicate - Scuola Fragale' in via Cuoco nel quartiere de I Passi. L’associazione 'Arti Marziali Fragale', dopo essersi aggiudicata il bando ventennale per la gestione della struttura comunale, ha eseguito i lavori di riqualificazione della struttura, per un investimento di circa 300mila euro.

Il nuovo impianto comunale, circa 1000 metri quadrati coperti di palestra geodetica oltre ad un campo di allenamento esterno, è stato reso conforme alle nuove norme di impiantistica sportiva e diventerà centro sportivo comunale di scienze motorie applicate, accreditato dall’Università di Pisa per il tirocinio dei laureandi in scienze motorie.

"L'inaugurazione di oggi - ha dichiarato il Sindaco Michele Conti - conferma che sta funzionando bene il metodo di affidare gli spazi e le strutture sportive tramite bandi regolari e tempi lunghi, perchè questo consente alle società sportive di fare investimenti che siano a vantaggio del quartiere e di tutti i cittadini, garantendo una maggiore offerta di servizi e attività sportive per tutte le età".

Gallery