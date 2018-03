Santa Chiara: nasce il 'Mercato dei fiori', l'ambulatorio per donne operate di tumore al seno

Un nuovo ambulatorio polispecialistico che raggruppa, in un unico spazio, tutti i professionisti che curano gli effetti collaterali e psico-sociali legati direttamente o indirettamente alle terapie per il tumore al seno. E' quello inaugurato ieri, mercoledì 14 marzo, all'edificio 6 del Santa Chiara. Il nuovo ambulatorio, ribattezzato 'Mercato dei fiori', entrerà a regime solo da settembre prossimo dopo il completamento di alcuni lavori strutturali sull'edificio e andrà a completare il percorso per la diagnosi e la cura dei tumori della mammella che si trova nello stesso edificio del centro senologico diretto dalla professoressa Manuela Roncella.

"L'obiettivo - ha spiegato la professoressa Roncella - è quello di raggruppare in un unico contenitore tutti i professionisti variamente coinvolti nella cura di tutti quei 'fastidi' che si presentano nelle donne operate di tumore al seno e che possono compromettere, anche gravemente, la condizione psicologica e la qualità della vita delle pazienti guarite".

Nell'ambulatorio si alterneranno così oncologi e radioterapisti, genetisti, diabetologi, psico-oncologi, medici del lavoro, ginecologi, chirurghi plastici, geriatri, esperti di menopausa e di osteoporosi, cardiologi, neurologi, reumatologi, esperti di medicine complementari e di salute mentale della donna, epatologi e dermatologi. Verrà inoltre effettuata attività di counceling in materia di sessualità, fisioterapia/scienze motorie. Non solo, saranno presenti le associazioni di volontariato che da tempo supportano le pazienti nel loro recupero psico-fisico-sociale e saranno create delle App per effettuare prenotazioni e per gestire tutte le attività e informare/educare le pazienti ad autogestirsi.

"Per realizzare un servizio come questo - ha detto il direttore generale dell'Aoup, Carlo Tomassini, che ha dato il nome al progetto - è fondamentale che tutti i nostri professionisti abbiano un'idea diversa di come lavorare: non più ognuno per conto proprio chiuso nel suo ambito disciplinare ma tutti insieme, come un'unica unità operativa, in modo che queste donne possano superare il tumore al seno ritrovando la serenità e la gioia di vivere". All'inaugurazione è intervenuta anche l'assessore regionale alla Sanità, Stefania Saccardi. "Questo ambulatorio - ha detto la Saccardi - risponde perfettamente all'idea di sanità che stiamo portando avanti, con il paziente al centro dell'attività di cura e dei servizi che devono organizzarsi intorno alle sue esigenze".

Il 'Mercato dei fiori' arriva dopo l'inaugurazione di circa un anno fa del Centro senologico, ossia un unico polo (Breast Unit) in cui effettuare diagnosi, cura e riabilitazione delle pazienti operate di tumore al seno.