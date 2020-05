Volterra: inaugurazione online per l'opera realizzata dagli studenti per lo spazio dell'elisoccorso

Sarà inaugurata in diretta Facebook dalla pagina del Comune di Volterra, il prossimo 16 maggio alle ore 11, l'opera 'Anime 2020', una scultura realizzata dagli studenti del Liceo Artistico 'Carducci' di Volterra per lo spazio dell’elisoccorso H24. Il progetto 'Intervento H 24', che ha dato origine all’opera, è scaturito da una collaborazione tra il Liceo Artistico e l’ASL Toscana Nord-Ovest, nell'ottica della sinergia tra scuola e territorio. Il Liceo Artistico ha accolto con entusiasmo la proposta fatta dall’ASL: gli studenti hanno realizzato 44 bozzetti che sono stati valutati prima da una giuria popolare, poi da una giuria tecnica. Il bozzetto vincitore è passato poi alla fase di realizzazione, giunta ora a termine. L’iniziativa ha visto il coinvolgimento di molti studenti del Liceo Artistico e dei loro docenti, che ancora una volta hanno dimostrato passione, impegno, disponibilità e grande competenza e creatività. L’entusiasmo degli studenti traspare dall’annuncio dell’evento che essi stessi hanno fatto, sottolineando la situazione particolare in cui si colloca, caratterizzata dalla ‘distanza’: per questo la cerimonia di inaugurazione potrà essere seguita via web.

La dirigente dell’IIS 'G. Carducci', professoressa Nadia Tani, unitamente all’intero Istituto, ringrazia l’ASL che ha proposto il progetto, il Comune di Volterra che lo ha sempre sostenuto, gli studenti e i docenti che hanno accettato la sfida. Invita tutti a seguire la cerimonia facendo sentire ai giovani artisti la vicinanza dell’intera città, superando ogni distanza.