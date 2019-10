Calcinaia: inaugurata la rinnovata Palestra Comunale

Si è conclusa la riqualificazione della Palestra Comunale di Calcinaia. Sabato 12 ottobre, di fronte ad una piccola folla con rappresentati la Basket Calcinaia ed altre associazioni sportive e non del territorio, il sindaco Cristiano Alderigi ha tagliato il nastro dell’ultimazione dei lavori del secondo lotto che, di fatto, ha completamente rinnovato dal punto di vista strutturale la struttura.

L’edificio, risalente ai primi anni ’90 e studiato a modello della palestra della cittadina spagnola di Vilanova del Camì, paese con cui Calcinaia è gemellato, ha ospitato molte manifestazioni sportive e tanti spettatori, ma dopo tanti anni di utilizzo necessitava di interventi consistenti, principalmente a causa di infiltrazioni dalla copertura, verificatesi pochi anni fa, che ne pregiudicavano anche l’aspetto esteriore. Un intervento caldeggiato anche dai cittadini che già nel bilancio partecipato del 2013 indicavano la sistemazione della palestra come uno dei progetti necessari per la comunità.

Tra il 2015 e il 2016 è partita la progettazione dei lavori di riqualificazione affidata all’Ing. Cecconi e all’Arch. Ferrini come coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione. "L’intervento - ha ricordato il sindaco - si è sviluppato in due lotti per un importo complessivo di circa 270mila euro. Il primo lotto ha riguardato esclusivamente la copertura è si è concluso nell’estate del 2017. Il secondo lotto è partito nella primavera di quest'anno, ha riguardato la sostituzione dei pannelli esterni, la tinteggiatura, una parte di sistemazione esterna, ha avuto un importo di 130mila euro ed è stato aggiudicato alla ditta Tommasini di Pontedera. La cosa che mi preme sottolineare è che i lavori si sono tenuti in piena collaborazione con le associazioni sportive per garantire il regolare svolgimento delle attività. E’ una soddisfazione oggi poter cogliere i frutti di questo impegno e vedere tanti ragazzi felici di poter giocare in questo impianto rinnovato".

Nuovi lavori poi all'orizzonte: "E’ con orgoglio - ha annunciato Alderigi - che comunico che gli interventi previsti dalla nostra amministrazione non sono finiti. Completeremo la sistemazioni degli interni della Palestra Comunale di Calcinaia che sarà utilizzata anche dai bambini della nuova scuola dell’infanzia e della primaria che sorgerà qui a fianco e realizzeremo un palazzetto avveniristico a Fornacette". Un progetto che è stato fatto visionare anche al Presidente Regionale della Federeazione Pallacanestro, Simone Cardullo.

All’inaugurazione di sabato erano presenti anche l’On. Lucia Ciampi, ex sindaco di Calcinaia ed alcuni ex assessori che proprio nella precedente legislatura hanno fatto partire i lavori di riqualificazione. Al termine della breve cerimonia di inaugurazione, l’associazione Basket Calcinaia ha presentato tutte le 11 formazioni che parteciperanno in questa stagione ai vari campionati nelle differenti categorie. Si tratta di oltre 180 atleti che vanno dai bambini più piccoli alla prima squadra che lo scorso anno ha sfiorato il sogno di giocarsi la finale per la promozione in Serie C. Chiamati uno per un dal presidente della società, Mario Spoto, le squadre si sono presentate al centro del campo con un palazzetto vestito a festa, per ricevere gli applausi e gli incoraggiamenti dei tantissimi spettatori presenti in tribuna.

Gallery