Pontedera: taglio del nastro per la nuova palestra dell'istituto 'Fermi'

E' stata inaugurata questa mattina, lunedì 29 gennaio, alla presenza della consigliera provinciale Lucia Ciampi, sindaco di Calcinaia delegata dal presidente della Provincia Marco Filippeschi, e dei tecnici della Provincia, la rinnovata palestra dell’ITCG 'Fermi' di Pontedera al termine di importanti lavori di manutenzione straordinaria, un intervento eseguito dalla stessa Provincia nonostante le difficoltà finanziarie e organizzative che ha avuto in questi anni. I lavori, effettuati a partire dalle vacanze del periodo natalizio e conclusi la scorsa settimana, hanno portato a un rinnovo dei locali e al ripristino delle condizioni igieniche, messa in sicurezza, verifica e ripristino degli impianti e al rinnovo delle attrezzature ginniche. In particolare i lavori hanno riguardato il ripristino del controsoffitto e la posa in opera di una rete a protezione dello stesso, la ripresa di intonaci ammalorati, la sostituzione di griglie e l'esecuzione della tinteggiatura finale di tutti i locali.

E’ stato revisionato e ripristinato l'impianto di illuminazione e sostituito l'impianto delle luci di emergenza. Sono state sostituite alcune delle obsolete attrezzature ginniche con altre nuove, verificate e messe in sicurezza tutte le esistenti. Sono state sostituite le pareti in cartongesso della gradinata e ripristinata la pavimentazione dei gradini. Sono stati eseguiti interventi idraulici per ripristinare la funzionalità di tutti i servizi igienici e ripristinata la funzionalità degli infissi. E' stata eseguita, inoltre, un'accurata pulizia di tutti gli infissi della palestra. E' stato risanato il cemento armato della facciata e della pensilina dell'ingresso principale e rifatta l'impermeabilizzazione della pensilina. E' stato ripristinato il rivestimento lapideo della facciata.



Il costo complessivo dell'intervento è di circa 60.000 euro per una struttura al servizio della comunità scolastica e delle società sportive del territorio.