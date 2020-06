Capannoli, inaugurato il nuovo parco per bambini: si chiama 'Girotondo'

E' stata inaugurata dal sindaco Arianna Cecchini, in compagnia di pochi amministratori nel rispetto delle misure di distanziamento, la nuova area verde ora parco per bambini in Largo XX Settembre, nel centro abitato di Capannoli. L'area è stata acquisita recentemente dal Comune dopo la conclusione delle procedure amministrative legate alla realizzazione di una zona residenziale.

"Girotondo, uno dei giochi più antichi, richiama il tenersi per mano ed aiutarsi a vicenda - commenta il sindaco - in un momento particolarmente difficile vogliamo lanciare un segnale di solidarietà e di coesione all'intera comunità; sarà uno spazio dedicato ai bambini ed alle bambine più piccoli in una zona densamente abitata. Solidarietà appunto; non a caso, voltate le spalle al nuovo parco giochi, ci troviamo di fronte un angolo con tre panchine, da oggi colorate di rosso. Un altro gesto simbolico per lanciare un grande messaggio: combattere la violenza".

