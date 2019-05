Riglione: inaugurata la nuova Piazzetta delle Donne

E' stata inaugurata stamani, mercoledì 29 maggio, la nuova Piazzetta delle Donne a Riglione, l’area pedonale che si trova di passaggio tra via Marsala e via Fiorentina. L’area è stata interamente riqualificata con una nuova pavimentazione, nuove panchine e ritinteggiatura dei muri. E' stato inoltre potenziato anche l'impianto di illuminazione con due nuovi lampioni di 4 metri di altezza e con il ripristino dei faretti a led esistenti sui due muri laterali.

Riqualificata anche la fermata dell’autobus di via Marsala, con la realizzazione della nuova pensilina e della panchina lineare, entrambe con lo stesso colore degli arredi della piazza, e, per finire, sono stati realizzati i nuovi stalli bianchi per le auto. I lavori, iniziati nel mese di gennaio e da poco conclusi, sono stati realizzati dalla ditta Toni Luigi srl di Pisa, per un importo complessivo di circa 30mila euro.

"Si tratta di un segnale di attenzione verso i quartieri e le periferie. Dal mese di giugno - ha detto il sindaco Michele Conti - ogni venerdì e sabato sarò presente nei quartieri, per dedicare un’attenzione particolare al territorio e alle esigenze dei residenti, in termini di decoro delle aree urbane, di potenziamento dell’illuminazione, di attenzione ai parcheggi e altri servizi. In particolare a Riglione, dopo la riqualificazione di questa piazzetta, realizzeremo un fontanello, in collaborazione con Acque Spa, per fornire un ulteriore servizio a disposizione dei residenti".

Soddisfatto anche l'assessore ai Lavori Pubblici, Raffaele Latrofa. "La piazzetta inaugurata oggi - ha affermato - è un piccolo esempio di come la nostra amministrazione stia mettendo in pratica la volontà di entrare nei quartieri con opere di riqualificazione che possano restituire gli spazi pubblici agli abitanti dei quartieri, affinché tornino ad essere luogo di incontro tra persone".

Gallery