Sesta Porta, una nuova 'casa' per i tifosi nerazzurri: apre il Pisa Caffè

Il popolo dei tifosi nerazzurri avrà da oggi una nuova casa in cui parlare delle imprese dei ragazzi mister D'Angelo. Apre stasera, sabato 22 settembre, taglio del nastro alle ore 19, il Pisa Caffè alla Sesta Porta, in via Cesare Battisti. Con un'apericena e una speciale torta offerta dal Pisa Store, il nuovo locale accoglierà tutti i supporter pisani, in attesa dell'inaugurazione anche dello store ufficiale targato Pisa Sporting Club, rimandata per permettere la partecipazione della squadra, al momento impegnata nella preparazione della partita di martedì sera, 25 settembre, contro l'Arezzo.



Il nuovo Pisa Caffè sarà un bar ristorante che proporrà colazioni sin dalle 5 del mattino e pranzo con cucina tipica pisana. Sarà poi aperto per cene e apericene il venerdì, il sabato e la domenica.