Taglio del nastro per Pisa in Fiore

Taglio del nastro per la nona edizione di Pisa in Fiore questa mattina, sabato 14 aprile, su ponte di Mezzo alla presenza del sindaco di Pisa Marco Filippeschi e del vicesindaco Paolo Ghezzi.

Fior di Città è un evento dedicato alla cura del verde in ambito urbano. La struttura dell’evento prevede un percorso espositivo nel centro storico cittadino e un programma di appuntamenti divulgativi suddivisi in sei aree tematiche (Expo, Art, Edu, Junior, Photo, Tour) comprendente installazioni artistiche, laboratori di giardinaggio, punti informativi, iniziative educative, mostre e spettacoli. La IX edizione si svolge da venerdì 13 a domenica 15 aprile.

Il percorso espositivo condurrà i visitatori da Borgo Largo a Piazza Vittorio Emanuele II, facendo tappa in largo Ciro Menotti, piazza Garibaldi, ponte di Mezzo, piazza XX Settembre, Logge di Banchi, Palazzo Blu, corso Italia e piazza del Carmine.