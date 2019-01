Viabilità: conclusi i lavori alla rotatoria tra la SP2 Vicarese e la SP 25 per Bientina

Sono stati terminati i lavori per la realizzazione della rotatoria all'intersezione tra la SP2 Vicarese e la SP25 per Bientina e questa mattina, 5 gennaio, c'è stata l'inaugurazione da parte del presidente della Provincia Massimiliano Angori, del sindaco di Vicopisano Juri Taglioli, del vicesindaco Matteo Ferrucci e dell'assessore Andrea Taccola.

"Una rotatoria, nata dalla sinergia fra Provincia e Amministrazione Comunale di Vicopisano, che garantisce più sicurezza e rende più snello il traffico - dice il presidente Angori - per la realizzazione della quale la ditta ha lavorato ininterrottamente, anche nei fine settimana. Al momento dell'esecuzione dell'asfalto, visto che è iniziato a piovere e la temperatura si è abbassta, abbiamo verificato che presentava alcuni diffetti, tendendo a sgretolarsi. Quindi, prima di Natale, sempre a cantiere aperto, è stata eseguita la nuova asfaltatura, è stata ripassata la segnaletica orizzontale e sono stati messi gli 'occhi di gatto' per dare più visibilità nelle ore notturne. Vorrei soffermarmi sulla parte economica visto che la Provincia si è molto impegnata per contenere il costo dell'intervento, comprensivo della costruzione di un nuovo braccio, delle barriere in acciaio e del cospicuo strato di asfalto messo per diminuire le pendenze. Direi, a opera conclusa, che possiamo essere soddisfatti del risultato".

Parole riprese dal sindaco Taglioli: "Questa rotatoria, ora conclusa, aveva l'obiettivo di fluidificare il traffico in un nodo viario spesso parecchio congestionato, tra la SP2 Vicarese, la Provinciale per Fornacette e la SP25 verso Bientina, e direi che lo abbiamo ottenuto, agevolando sicuramente i cittadini e tutti coloro che passano da qui. Nei prossimi mesi valuteremo, nell'ambito del rinnovamento e della riqualificazione di tutti i punti luce del territorio comunale, la possibilità di rendere più visibile la rotatoria e c'è già un'azienda che ha espresso la volontà di 'adottarla' per renderla anche più verde e bella oltreché utile e sicura".