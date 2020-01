Inaugurata la nuova sala soci Coop di San Miniato

Taglio del nastro per la nuova sala soci Coop a San Miniato. Dopo l'inaugurazione lo scorso luglio del nuovo punto vendita, trasferito da via Ferrante Aporti 10/12 al civico 29 della stessa via, nei giorni scorsi in una parte dei locali occupati dal vecchio negozio ha trovato casa la nuova sala soci. Si tratta di uno spazio polifunzionale che ospiterà le attività della sezione soci Valdarno Inferiore e che la sezione soci mette a disposizione della città come luogo di incontro e di confronto per la comunità e il mondo dell’associazionismo locale.

Per quanto riguarda le caratteristiche tecniche, il nuovo spazio soci ha una capienza di circa 70 posti ed è dotata dell’attrezzatura per la proiezione video e la diffusione sonora, gestiti da un software specifico. Per la ristrutturazione sono stati adottati i più avanzati sistemi costruttivi e impiantistici finalizzati alla sostenibilità e al risparmio energetico.

All’inaugurazione sono intervenute le istituzioni e i rappresentanti delle associazioni con cui la sezione soci Coop Valdarno Inferiore collabora abitualmente, come quelle che partecipano alla raccolta alimentare. Fra i presenti, il sindaco Simone Giglioli, Barbara Pollero, direttori soci e strategie di Unicoop Firenze, e Rutilio Fioravanti, presidente sezione soci Coop Valdarno Inferiore.

“Siamo orgogliosi di tagliare il nastro della nuova sala soci Coop, che diventerà il luogo per le nostre attività e per la comunità - ha affermato Rutilio Fioravanti - da sempre la sezione soci Coop Valdarno Inferiore organizza varie tipologie di attività, da oggi lo potrà fare in un nuovo spazio, ampio, attrezzato e aperto anche all’associazionismo locale. Già dalle prossime settimane la sala soci, realizzata con il sostegno economico della cooperativa, diventerà punto di incontro per la vita sociale e culturale di San Miniato”.