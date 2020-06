Inaugurato il San Rossore Sport Village

E' stato inaugurato questa mattina, 20 giugno, il San Rossore Sport Village® Cetilar® Performance Center, il nuovo avveniristico centro sportivo progettato dall’architetto Beniamino Cristofani per conto della PISVIM, società immobiliare della famiglia Madonna, e realizzato dall’impresa Cemes Spa. Al taglio del nastro, in forma ridotta per le precauzioni anti-Covid, erano presenti le autorità cittadine, come il sindaco di Pisa Michele Conti, il questore Paolo Rossi ed il prefetto Giuseppe Castaldo, insieme al presidente del Coni Toscana Salvatore Sanzo.

Il centro si sviluppa su una superficie coperta di 2.500 mq e di oltre 10.000 mq di outdoor training area. La struttura punta alla preparazione di eccellenza per l'allenamento sportivo e la rieducazione motoria, con dotazioni avanzate ed uno staff composto da circa 50 professionisti. E' aperta al pubblico per una due giorni di Open Day: il pomeriggio di oggi e di domani, 21 giugno, dalle 9 alle 18, con possibilità di tour guidati, info su servizi e appuntamenti per valutazioni.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Gallery