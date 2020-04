Pontedera, inaugurati il nuovo sportello del sociale e l'Emporio Civico

Sabato 18 aprile sono stati inaugurati i nuovi locali di Via Fratelli Bandiera a Pontedera che ospiteranno gli uffici dei Servizi alla persona, lo sportello URP del Comune e l'Emporio Civico per la solidarietà alimentare. Dopo aver erogato mille buoni spesa nelle scorse settimane, per supportare le famiglie in questa difficile fase, la Giunta pontederese ha deciso di potenziare l'organico dell'ufficio sociale e casa, dedicandogli uno spazio nuovo, per rispondere con velocità e nel rispetto delle normative vigenti alle richieste dei cittadini, che chiamando lo 0587299207 potranno avere un appuntamento. Accanto ai nuovi uffici è stato creato, grazie anche al supporto di molte aziende, dei cittadini e della cooperativa Arnèra, l'Emporio Civico. "L'emporio è uno spazio che risponde a questa fase di emergenza alimentare e ai numeri molto alti di richieste che ci arrivano" commenta il sindaco Matteo Franconi.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Spot Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

"Il sistema creato ci permette di ottimizzare le risorse a disposizione e di accompagnare la distribuzione alimentare a un supporto in termini di ascolto dei bisogni delle persone, così da poter intervenire su fronti diversi e in rete con i vari servizi del territorio". Le persone, dopo la presentazione di una domanda, potranno accedere all'Emporio e scegliere i prodotti di cui hanno bisogno, trovando all'interno di questo spazio generi alimentari di prima necessità, ma anche prodotti per l'igiene personale e materiale scolastico per i bambini. Le domande possono essere presentate online, dal sito del comune di Pontedera oppure chiamando il 3470712191 da lunedì 20 a venerdì 24 aprile dalle ore 9.00 alle ore 13.00. "Queste misure, insieme alla domanda per i contributi affitto, e ad altri interventi che speriamo di riuscire a mettere in atto nelle prossime settimane, vogliono far capire ai nostri cittadini che non sono soli. La città sta reagendo bene, ma dobbiamo essere pronti per i mesi a venire con tutti i mezzi a nostra disposizione", chiude il sindaco.