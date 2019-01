Madonna dell'Acqua: inaugura il ristorante giapponese 'Sushi-One'

Si chiamerà 'Sushi-One' e sorgerà dove una volta si trovava il noto 'La Rota'. Inaugurerà martedì 29 gennaio, a Madonna dell'Acqua, nel comune di San Giuliano Terme, un nuovo ristorante giapponese. Sarà l'undicesimo aperto in Italia, dal 2012, dall'omonima catena di ristoranti, il terzo in regione dopo quelli di Livorno e Grosseto. Non immaginatevi però il solito 'all you can eat': sarà infatti un locale più sofisticato "con pesce fresco preparato tutti i giorni e con chef che preparano il sushi a vista".

"La struttura - spiegano i due imprenditori cinesi proprietari del ristorante - è stata completamente ristrutturata, quasi rivoluzionata. Il locale si rivolgerà principalmente a giovani e famiglie. All'interno del ristorante potranno trovare posti circa 190 persone che potranno scegliere di mangiare in due modalità. La prima è quella 'classica', con il servizio al tavolo e il menù alla carta. La seconda è più particolare e prevede di utilizzare un grosso nastro trasportatore sul quali scorrono i piatti preparati dagli chef".

Di fronte al ristorante, si trova un ampio parcheggio, mentre ai lati "una grande area a verde - proseguono i due titolari - che nei prossimi mesi verrà allestita con giochi per bambini".

L'inaugurazione è prevista per martedì 29 gennaio alle 21. "Il locale - spiegano i due titolari - sarà aperto in realtà già dalla mattina. Alle 21 ci sarà però il taglio del nastro da parte del sindaco, Sergio Di Maio. Alla serata sarà presente anche Dario Ballantini che, insieme a Max dei Fichi d'India, è uno due testimonial del nostro marchio: farà uno spettacolo di trasformismo con alcune delle sue imitazioni più celebri come Valentino, Morandi e Vasco Rossi. Sarà presente anche Etabeta che farà alcuni spettacoli comici di magia: si tratta di un mago animatore che va molto in voga tra le star, come ad esempio Bobo Vieri e Valeria Marini".

