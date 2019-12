Inaugurato il nuovo ufficio della garante dei diritti dei disabili

Si potenzia il servizio di tutela dei diritti dei disabili nel territorio comunale pisano: questa mattina, venerdì 13 dicembre, è stata inaugurata la sede del garante della disabilità. La carica sarà ricoperta da Lia Sacchini, nominata dall'amministrazione a capo del nuovo ufficio che verrà ospitato nei locali della Circoscrizione 4 in via Fratelli Antoni. Nei pomeriggi del martedì e del giovedì il garante, previo appuntamento da fissare telefonicamente al numero 050 44334, sarà a disposizione dei disabili che vorranno presentare le loro istanze per qualsiasi tipo di problematica: dall'accessibilità del proprio condominio, a difficoltà lavorative, scolastiche, universitarie, sanitarie.

"La città fa un enorme passo avanti nel tema dell'inclusione e del riconoscimento dei diritti dei disabili", commenta Sandra Munno, assessore alla disabilità mentre consegna le chiavi dell'ufficio a Maria Scognamiglio, intervenuta alla cerimonia di inaugurazione in sostituzione di Lia Sacchini. "Sono orgogliosa ed emozionata: oggi non si taglia un traguardo ma si dà il via ad un percorso molto importante", conclude l'assessore, alla quale fa eco la presidente del Coordinamento etico dei Caregivers di Pisa: "Sono certa che questo ufficio diventerà in poco tempo un punto di riferimento per le persone affette da disabilità e le loro famiglie". Il garante agirà da tutore istituzionale dei disabili, inoltrando le problematiche evidenziate dai cittadini all'attenzione dell'amministrazione comunale, la quale poi provvederà a riunire le parti coinvolte per elaborare una soluzione. L'obiettivo è quello di rendere pienamente accessibile e inclusiva la città e il suo territorio comunale, rendendo cittadini attivi anche le persone disabili. Un primo passo, consequenziale all'inaugurazione dell'ufficio del garante, è stata la ristrutturazione dell'intera Circoscrizione 4: l'ufficio distaccato dell'anagrafe è stato riportato a piano terra, in modo da essere fruibile a tutti.