Aoup: al Congresso di Radiologia di Chicago incarico editoriale per il professor Emanuele Neri

Nel corso del congresso della RSNA-Radiological Society of North America che si sta svolgendo a Chicago (25-30 novembre) il professor Emanuele Neri (direttore della Sezione dipartimentale di Radiodiagnostica 3 dell’Aoup) ha ricevuto l’incarico di Associate Editor della Rivista Radiology: Artificial Intelligence.

Si tratta di un incarico prestigioso, sia perché Radiology rappresenta la rivista di maggiore impatto scientifico in ambito radiologico e con ampia citazione multidisciplinare, sia perché è la nuova rivista della RSNA, creata in considerazione dell’elevato numero di lavori scientifici proposti nel campo dell’intelligenza artificiale e per le implicazioni scientifiche ed etico-professionali che questa tecnologia sta avendo nell’ambito della Radiologia.