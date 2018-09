Incendi sui Monti Pisani: roghi sempre accesi, c'è ancora un forte vento LA DIRETTA

E' stata un'altra lunga notte per i cittadini del lungomonte pisano e per tutti gli operatori impegnati nelle operazioni di spegnimento degli incendi che dalla serata di lunedì 24 settembre attaccano senza sosta i Monti Pisani.

Prima il Monte Serra con il fronte del fuoco che da Calci, alimentato dal forte vento, ha raggiunto il territorio di comunale di Vicopisano: centinaia di persone hanno dovuto lasciare le abitazioni, alcune delle quali sono state danneggiate dalle fiamme. Poi intorno alle ore 20 di martedì un altro rogo, stavolta sui monti di Avane, nel comune di Vecchiano.

Entrambi gli incendi non sono ancora stati domati e con l'arrivo della luce è previsto il ritorno dei canadair che già ieri sono stati utilissimi per contenere le fiamme ed evitare danni peggiori. Sul posto stanno operando ininterrottamente i volontari dell'Antincendio boschivo e i Vigili del Fuoco.

La diretta della giornata

Ore 7. Incendio Avane: confermata l’apertura delle scuole sul territorio comunale. LA SITUAZIONE

Ore 6.40. Dal Comando provinciale dei Vigili del Fuoco gli aggiornamenti sulla situazione e sul lavoro della notte: per quanto riguarda il Monte Serra il fronte di fuoco dell’incendio che si è sviluppato sta avanzando, anche se più lentamente rispetto alla notte scorsa, e si sta avvicinando verso Vicopisano. Attualmente le località interessate sono Cucigliana e Campo dei Lupi. Le squadre dei Vigili del Fuoco sono intervenute anche per alcuni focolai di incendio, nelle zone già interessate, che riguardano principalmente località Tre Colli e la piana di Noce. Stamani mattina riprenderanno le operazioni di spegnimento con i mezzi aerei.

Per quanto riguarda invece l’incendio di Avane, sempre in corso, al momento interessa esclusivamente zona boschiva. I Vigili del Fuoco sono rimasti comunque tutta la notte sul posto in prossimità delle abitazioni e a controllare l’andamento dell’incendio.

In entrambe le zone è segnalato sempre un forte vento.

