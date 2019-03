Vigili del Fuoco al lavoro in tutta la provincia per domare 4 incendi

Vigili del Fuoco al lavoro in tutta la provincia per spegnere alcuni roghi che si sono sviluppati nel corso della giornata di oggi, 23 marzo. Nel Comune di San Miniato, in via Capocavallo, dalle 13 i pompieri di Pontedera ed Empoli sono al lavoro per un incendio di bosco.

Il distaccamento di Saline invece sta intervenendo in località La Piana, nel comune di Montecatini Val di Cecina, sempre per un incendio di vegetazione che ha interessato un’area boschiva, sul posto sono presenti anche i carabinieri forestali. I vigili del fuoco di Ponsacco sono impegnati a Lari, in località Aiali, per un incendio di vegetazione e area boschiva. Sul posto sono presenti anche gli agenti della municipale.

I pompieri sono intervenuti anche a Ripafratta, presso la stazione ferroviaria del comune di San Giuliano Terme, per un incendio di vegetazione.

Si è invece concluso l'intervento iniziato questa mattina nel comune di Montopoli Val d'Arno. "La Regione - ricordano i Vigili del Fuoco - ha disposto il divieto di abbruciamento su tutto il territorio regionale fino al 31 marzo".