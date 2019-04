Incendi di rifiuti vicino ai campi nomadi: la Prefettura dispone maggiori controlli

Lo scorso Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, svoltosi ieri 11 aprile, ha previsto nuove misure di prevenzione contro gli incendi di rifiuti che si sono verificati nei pressi dei campi nomadi di Via Maggiore di Oratoio e Coltano. Erano presenti all'incontro, presieduto dal prefetto Giuseppe Castaldo, il sindaco di Pisa Michele Conti, gli assessori Giovanna Bonanno e Gianna Gambaccini, il presidente della provincia Massimiliano Angori, i responsabili provinciali delle Forze dell'Ordine e il Comandante della Polizia Municipale di Pisa.

Il Prefetto in primis ha sottolineato come gli episodi che si sono registrati, oltre a costituire un'attività illecita, possono essere causa anche di situazioni di rischio per l'ambiente e la salute dei cittadini. Per questo il rappresentante del governo ha disposto "assidui controlli ai veicoli in transito da parte delle Forze dell'Ordine da effettuarsi, anche con l'ausilio della Polizia Locale, con l'obiettivo di evitare che il fenomeno possa assumere connotazioni di più ampia portata. La pianificazione di servizi di controllo dinamico è stata demandata ad un apposito tavolo tecnico che il Questore Paolo Rossi terrà nei prossimi giorni con le Forze di Polizia per prevenire e reprimere l'introduzione di materiale e rifiuti vari che spesso vengono bruciati nei campi nomadi".

Oltre ai maggiori controlli dedicati "sono previste - si legge nella nota della Prefettura - anche misure di limitazione all'accesso nelle zone di insediamento al fine di evitare il ripetersi di tali situazioni. Gli esiti delle attività saranno oggetto di monitoraggio, i cui risultati verranno valutati in un successivo Comitato".