Arena Metato: va a fuoco la cappa della cucina mentre cucina

Principio di incendio in un appartamento ieri mattina, 14 febbraio, in via L'Aretino ad Arena Metato nel comune di San Giuliano Terme. Ad andare a fuoco, mentre la padrona di casa stava preparando il pranzo, la cappa di aspirazione della cucina. La donna ha subito chiamato i Vigili del Fuoco.

Le fiamme hanno interessato solo la cappa e non ci sono fortunatamente danni ad altre strutture né persone coinvolte.