Via Corridoni: principio d'incendio nei locali dell'Agenzia delle Entrate

Emergenza stamani, 12 gennaio, in via Corridoni a due passi dalla stazione, per un principio d'incendio nei locali dell'Agenzia delle Entrate. A preoccupare i residenti il fumo che è uscito dal primo piano della struttura inutilizzata.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa intorno alle ore 12, con Polizia e Carabinieri a bloccare il traffico per permettere le operazioni di controllo e messa in sicurezza. Alle ore 13 le verifiche erano ancora in corso.

IN AGGIORNAMENTO