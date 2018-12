Pontedera: principio d'incendio in un ambulatorio della Asl

Si è sviluppato un principio d'incendio nel primo pomeriggio di oggi, 1 dicembre, in un ambulatorio della Asl in centro a Pontedera, in via Fleming. Per cause accidentali all'interno di un locale ha preso avvio un primo fuoco che è stato notato da una dipendente della ditta delle pulizie, che ha immediatamente allertato la Sala Operativa 115.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina e Pontedera. Gli operatori hanno riscontrato che a bruciare è stato un cestino con del materiale cartaceo, senza però danni ulteriori a cose o persone. Il fumo che si è sviluppato ha reso temporaneamente inutilizzabile l'ambulatorio, è quindi necessaria la bonifica ed il ripristino delle condizioni di igieniche.