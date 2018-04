Pontedera, fornellino lasciato acceso: scoppia un incendio

Incendio intorno alle 16.30 di venerdì 20 aprile in via Panieracci, località Gello, nel comune di Pontedera. Ad andare a fuoco un annesso agricolo. Sulla base delle informazioni fornite dal proprietario ai Vigili del Fuoco intervenuti sul posto, l’incendio potrebbe essere scaturito da un fornellino da campeggio lasciato incautamente acceso all’interno dell’annesso di circa 60 m² in prossimità di materiale combustibile e infiammabile.

L’incendio si è velocemente propagato a tutto il materiale presente, costituito principalmente da attrezzature e materiale di varia natura, coinvolgendo anche le struttura portante del tetto in legno e l’impianto fotovoltaico sopra installato.

La struttura è stata così dichiarata inagibile. Non ci sono state persone coinvolte. Sul posto i Carabinieri di Pontedera e Casciana Terme - Lari.