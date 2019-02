Pontedera: lasciano la pentola sul fuoco e scoppia l'incendio

E' una pentola lasciata sopra il fuoco della cucina la causa di un principio d'incendio che si è sviluppato nel pomeriggio di ieri, 27 febbraio, in un appartamento di via Brigate Partigiane a Pontedera. Al momento dell'evento all'interno dell'abitazione c'erano soltanto due cani che, a causa del denso fumo, si erano nascosti in una stanza. I Vigili del fuoco hanno spento il rogo evitando che le fiamme si propagassero all'interno della cucina e hanno tratto in salvo i due animali, riconsegnati in buono stato di salute al proprietario.