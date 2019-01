Appartamento in fiamme a Santa Croce sull'Arno: 12 famiglie evacuate

Incendio in un appartamento dalle prime ore della mattina di oggi, 29 gennaio, in via Amendola a Santa Croce sull'Arno. Sul posto, dalle 5.30, sono presenti i Vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto, Cascina, Pisa e Empoli.

Le fiamme hanno interessato un'abitazione posta al primo piano di un edificio di tre piani. Sono state evacuate 12 famiglie. Tra coloro che hanno dovuto abbandonare l'edificio anche due persone diversamente abili. Nessuno è rimasto coinvolto nel rogo.

Sul posto anche personale Enel, Toscana Gas, Acque spa, oltre ai Carabinieri di Santa Croce.

L'intervento è ancora in corso.