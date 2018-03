Palaia: incendio in un appartamento a Toiano

Incendio in un appartamento nel pomeriggio di ieri, 20 marzo, intorno alle 17, lungo la Strada Comunale di Toiano, nell'omonima frazione del Comune di Palaia.

Le fiamme sono scaturite da una stufa a legna situata nella sala dell’appartamento e hanno interessato anche altri mobili e arredi vari. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Cascina.



Al momento del rogo nell’appartamento non erano presente alcun membro della famiglia costituta da tre persone. Non ci sono quindi persone coinvolte.

Il rapido intervento dei Vigili del Fuoco ha fatto sì che l’incendio non si propagasse alle stanze adiacenti e ai piani superiori. Tuttavia è stato comunque necessario rendere temporaneamente non praticabile l’abitazione per consentire le operazioni di verifica dei solai e la bonifica degli ambienti invasi dal molto fumo che si è sviluppato.

La famiglia ha trovato sistemazione da amici. L'intervento del 115 si è concluso intorno alle 21.