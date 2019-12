Via Garibaldi: incendio divampa in un appartamento

Incendio intorno alle 11.30 di questa mattina, lunedì 2 dicembre, in un appartamento in via Garibaldi a Pisa. Per cause in corso di accertamento le fiamme sono divampate e hanno interessato un materasso ed alcune suppellettili. Al momento dell’evento l’appartamento era vuoto. Sul posto la Polizia di Stato. Non ci sono feriti ne' danni alle strutture.