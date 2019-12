Scoppia un incendio in casa: donna intossicata

Incendio nel pomeriggio di lunedì, 2 dicembre, in un appartamento di via Masaccio a Pisa. A causa di una candela lasciata accesa all’interno della camera è scaturito il rogo che ha interessato l’arredamento e alcune suppellettili. L’appartamento era arredato ma non abitato ed erano in corso le operazioni di trasloco. A causa delle infiltrazioni d’acqua utilizzata per estinguere l’incendio, una stanza è stata resa non praticabile, mentre una signora che abita al piano superiore, per il denso fumo respirato, è stata trasportata al pronto soccorso per gli accertamenti del caso.