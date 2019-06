Via San Paolo, a fuoco elettrodomestico: disabile salvato

Incendio poco prima di mezzogiorno di oggi, domenica 9 giugno, in via San Paolo a Pisa. Ad andare a fuoco un elettrodomestico all'interno di un appartamento. Il calore ha coinvolto gli arredi collocati nelle vicinanze. Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo al sicuro in una stanza una persona disabile presente all'interno dell'abitazione, proteggendola così dal fumo. Non ci sono feriti.

