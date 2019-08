Via Sesia: fiamme in un appartamento

Incendio alle prime ore del mattino di oggi, venerdì 23 agosto, in via Sesia, nel quartiere di Porta Nuova a Pisa. Le fiamme si sono originate in un appartamento posto al terzo piano di una palazzina. Secondo le prime informazioni non ci sarebbero persone coinvolte. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco con quattro automezzi. L'accesso all'appartamento è reso difficoltoso dal fumo prodotto dall'incendio. Inoltre l'edificio è difficilmente raggiungibile con i mezzi di soccorso.

