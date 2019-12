Volterra, principio di incendio in un appartamento: intervengono i Vigili del Fuoco

Principio di incendio, intorno alle 15:30 di oggi, 13 dicembre, in un appartamento in via Buonparenti a Volterra. A causa del cattivo funzionamento di una stufa a legna sia è infatti generato del fumo denso che, uscendo da una finestra dell’appartamento, ha creato allarme tra i vicini. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Saline di Volterra che hanno rimosso il materiale che stava bruciando dalla stufa, riportando la situazione alla normalità. All’interno dell’appartamento era presente una persona che non si è accorta di quello che stava succedendo. Non si sono registrarti comunque danni a persone o cose. Sul posto anche i Carabinieri di Volterra.