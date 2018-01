Incendio all'asilo a Pontedera: bambini trasferiti nella scuola di Santa Lucia

I piccoli alunni saranno trasferiti nella scuola materna di Santa Lucia. E' quanto ha stabilito il sindaco di Pontedera Simone Millozzi, d'intesa con i dirigenti degli Istituti Comprensivi 'Gandhi' e 'Curtatone e Montanara', in seguito all'incendio che si è verificato ieri sera, 24 gennaio, presso un locale della scuola dell'infanzia 'Nelson Mandela' di via Morandi e la conseguente chiusura dell'edificio scolastico per il tempo necessario all'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria. L'amministrazione comunale, sottolineano da Palazzo Stefanelli, ha messo a disposizione adeguate risorse e procedimenti di somma urgenza al fine di ripristinare la fruibilità in sicurezza dell'edificio scolastico. E proprio al fine di minimizzare i disagi per gli alunni e le famiglie, ha disposto il trasferimento dell'attività didattica della scuola d'infanzia 'Nelson Mandela' presso alcuni locali della scuola materna di Santa Lucia a partire da lunedì 29 gennaio.

L'inizio e la fine dell'attività scolastica avverrà nella forbice oraria consueta 8.00/16.00 e durante questo periodo transitorio presso i locali scolastici della struttura di Santa Lucia verranno comunque garantiti sia il servizio di refezione scolastica che quello di riposo pomeridiano normalmente in uso nella scuola 'Nelson Mandela'.

Per tutti coloro che ne faranno richiesta, tramite il solito portale dei servizi online dell'Unione Valdera, l'amministrazione comunale si farà inoltre carico di un servizio straordinario e gratuito di trasporto scolastico dalla scuola di Via Morandi con partenza alle ore 8:30 e ritorno alle ore 15:45 (con stazionamento fino alle ore 16:00 per garantire la ripresa in consegna degli alunni sul mezzo).

L'amministrazione comunale si scusa con le famiglie degli alunni per i disagi comunque arrecati pur avendo posto in essere tutto quanto necessario ad affrontare rapidamente la situazione emergenziale.

Il sindaco Millozzi ringrazia inoltre i dirigenti scolastici degli Istituti 'Gandhi' e 'Curtatone e Montanara', professoressa Gaetana Zobel e professoressa Maria G. Missaggia, nonché tutto il corpo docente, per la grande disponibilità e la piena collaborazione fornite per affrontare l'emergenza.

Per qualsiasi eventuale ed ulteriore informazione le famiglie degli alunni interessati possono rivolgersi presso la segreteria dell'Istituto 'Gandhi' oppure ai contatti dell'Ufficio Scuola del Comune di Pontedera.