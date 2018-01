Pontedera, fiamme all'asilo di via Morandi: la scuola resta chiusa

Incendio nella scuola dell'infanzia Nelson Mandela di via Morandi a Pontedera la sera di mercoledì 24 gennaio intorno alle 20. Le fiamme hanno interessato una stanza all’interno della quale è andato bruciato parte dell’arredamento. Il rapido intervento della squadra dei Vigili del Fuoco di Cascina ha evitato che fossero coinvolti altri locali della scuola.

Sul posto i Carabinieri di Pontedera: tra le cause non si esclude l’azione dolosa.

Oggi, come annunciato dal sindaco Simone Millozzi, l'asilo resterà chiuso. "A tutela della sicurezza degli alunni e del personale scolastico - scrive il primo cittadino su Facebook - la scuola sarà chiusa per l'intera giornata di giovedì 25 gennaio e, probabilmente, nei giorni a seguire fino al ripristino della piena fruibilità".