Auto distrutta dalle fiamme nel pomeriggio di ieri, venerdì 28 dicembre, in via Giovanni XXIII a Pontedera.

Una Ford Ulisse è stata completamente incenerita dal rogo che ha danneggiato anche un'altra auto parcheggiata vicino.

Sul posto vigili del fuoco di Cascina e carabinieri di Pontedera. Tra le cause non è esclusa l'azione dolosa.