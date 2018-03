Fiamme lungo l'Arnaccio: a fuoco auto abbandonate

Un incendio ha interessato ieri sera, 6 marzo, intorno alle 21, un'area lungo l'Arnaccio, dopo l'incrocio delle quattro strade, direzione Livorno. Ad andare a fuoco alcune carcasse di auto e furgoni. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Pisa con due mezzi e i Carabinieri per cercare di individuare le cause del rogo. La zona è completamente in stato di abbandono e non è esclusa l'azione dolosa.

