Migliarino: auto distrutta dal fuoco sull'Aurelia, conducente sparito

Una Citroen C3 è andata completamente distrutta per un incendio ieri sera, intorno alle ore 22, lungo la via Aurelia Nord al km 343+400 a Migliarino, nel comune di Vecchiano.

I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti per spegnere le fiamme. Per gli accertamenti ha operato la Polizia. Non ci sono stati altri danni a cose o persone, mentre rimane irreperibile il conducente del mezzo.