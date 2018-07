Prende fuoco il motore in autostrada: auto semi-distrutta

Momenti di preoccupazione ieri, 6 luglio, sull'autostrada A12 in località La Costanza a Vecchiano, in direzione Viareggio. Il conducente di una Mini Cooper, mentre stava viaggiando intorno alle ore 18, ha notato del fumo fuoriuscire dal motore, poi si sono sviluppate le fiamme.

Il conducente non ha perso la calma ed ha subito accostato lungo la corsia di emergenza, chiamando poi i soccorsi. I Vigili del Fuoco di Pisa sono intervenuti per spegnere l'incendio, che intanto aveva avvolto la parte anteriore del mezzo, finendo per danneggiare gravemente il motore e la macchina. Non ci sono altri mezzi danneggiati, nessun ferito. Sul posto è intervenuta la Polizia Stradale.