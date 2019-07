Castelfranco di Sotto: auto distrutta dalle fiamme nella notte

Auto in fiamme nella notte tra giovedì 11 e venerdì 12 luglio in via San Severo a Castelfranco di Sotto. A causa di un corto circuito una Range Rover Evoque si è incendiata ed è andata completamente distrutta. Le fiamme hanno danneggiato anche la struttura di un garage. Non ci sono persone coinvolte. Sul posto i Vigili del fuoco e i Carabinieri di San Miniato.