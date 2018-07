Incendio nel parcheggio della concessionaria: quattro auto distrutte

Incendio intorno alle 22.30 di ieri sera, martedì 4 luglio, nel parcheggio della concessionaria Renault in via Pindemonte a Pisa. A fuoco quattro auto che sono andate completamente distrutte. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco per lo spegnimento del rogo, anche la Polizia. Nessuna persona è rimasta fortunatamente ferita.

Poco dopo nel piazzale Martin Luther King è andato a fuoco anche un camper.



Indagini in corso da parte della Polizia per risalire alle cause dei due roghi, anche sulla base del referto fornito dai Vigili del Fuoco. Le coincidenze spaziali e temporali lasciano tuttavia supporre che entrambi gli incendi siano dolosi e appiccati dalla stessa mano.

