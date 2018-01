Via di Gagno: quattro auto in fiamme nella notte

Quattro auto avvolte dalle fiamme. E' il bilancio dell'incendio divampato la notte scorsa, tra venerdì 26 e sabato 27 gennaio, intorno alle 4, in via di Gagno a Pisa, proprio all'altezza delle scuole. Sul posto i Vigili del Fuoco per domare il rogo che ha coinvolto una Fiat Punto, una Mini Countryman, una Fiat Panda alimentata a metano, mentre una Volkswagen Polo è stata parzialmente interessata dall’incendio.



La Polizia sta cercando di accertare la causa dell'episodio.